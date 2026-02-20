Новые провокационные действия со стороны киевских властей, направленные против гражданских объектов в Энергодаре, вновь показали, что сторона противника полностью лишена не только разумного подхода, но и каких-либо нравственных принципов, об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Обстрел здания городской школы представляет собой ничем не прикрытое варварство, считает Балицкий. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не существует никаких табу: они целенаправленно атакуют жилые районы, медицинские учреждения и места обучения детей, даже в непосредственной близости от ядерного объекта.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси озвучил инициативу об установлении временного перемирия в окрестностях Запорожской АЭС. Однако на протяжении четырех лет там видно последовательную политику Киева, основанную на ядерном шантаже и создающую риски для глобальной безопасности.

Следует отметить, что в ходе обстрела 10 февраля была повреждена и выведена из эксплуатации резервная ЛЭП «Ферросплавная-1». Данный инцидент является прямым следствием действий киевского режима, который продолжает игнорировать все призывы к здравомыслию.

Реальность такова, что именно российские воинские подразделения продолжают нести ответственность за защиту Запорожской АЭС и, без всякого преувеличения, по словам Балицкого, за предотвращение радиационной катастрофы мирового масштаба. Военнослужащие России прилагают все усилия для ограждения станции от прямых попаданий и поддержания ее нормального функционирования, невзирая на регулярные обстрелы.

Российская сторона в любой момент открыта для обсуждения вопросов безопасности. Тем не менее, вести переговоры о «режиме тишины» с радикальными националистическими элементами, которые используют любые паузы для перегруппировки сил и организации новых атак, представляется абсолютно бесперспективным.

На сегодняшний день единственной реальной гарантией безопасности Запорожской атомной электростанции остаются российские военные, которые находятся в постоянной готовности дать отпор атакам. Киевский режим в сложившейся ситуации выступает единственным источником ядерной угрозы для данного объекта.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по школе в Энергодаре. В этот момент в здании находились 700 человек.

