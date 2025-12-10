Балашиха отправила около 500 кг гуманитарной помощи в зону СВО 9 декабря

Около полутонны гуманитарной помощи отправили из Балашихи в зону проведения специальной военной операции 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе собрали и передали новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В отправке груза принял участие глава округа Сергей Юров.

Груз сформировали по заявке мобилизованного жителя Балашихи, который служит на Сватовском направлении в ЛНР. В состав отправленной помощи вошли два дизельных генератора, запчасти, машинное масло, а также расходные материалы: шурупы, гвозди и электроинструменты. Общий вес груза составил около 500 кг.

Начальник управления строительного комплекса Балашихи Вячеслав Мерзляков отметил, что помощь доставит волонтер, который уже ранее получал для бойца автомобиль «Нива» и мотоцикл. В городе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Адреса и перечень необходимых вещей размещены на сайте volonter.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.