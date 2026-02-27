Балашиха отправила гумпомощь бойцам СВО на Белгородское направление

Партия гуманитарной помощи отправилась из Балашихи в зону специальной военной операции на Белгородское направление. Груз собрали при поддержке главы округа Сергея Юрова, волонтеров и жителей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гуманитарный груз сформировали в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе. В него вошли 50 маскировочных сетей, средства личной гигиены, теплое белье, кондитерские изделия и книги. Также бойцам направили письма от школьников.

«Спасибо всем, кто включается в эту работу: жителям, предпринимателям, волонтерам, членам и сторонникам партии «Единая Россия». Только вместе мы можем обеспечивать такую серьезную и системную поддержку», — отметил Сергей Юров.

Елена Жарова рассказала, что 50 маскировочных сетей за полторы недели сплели участники группы «Сетевые пчелки Балашихи».

«Помощь оказывается на регулярной основе — каждую неделю мы отправляем партию на одно из необходимых направлений. Жители приносят в пункты сбора окопные свечи, маскировочные сети, теплые вещи и письма поддержки», — сказала она.

Волонтерская группа «Сетевые пчелки Балашихи» работает с мая 2023 года. За это время активисты изготовили более 8 тыс. маскировочных сетей размером 3 на 6 метров. В округе действуют десять цехов по их плетению, где задействованы около 1,5 тыс. человек.

В Балашихе открыты три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Дополнительная информация размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.