Балашиха чтит память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Эта памятная дата призвана напомнить обществу о мужестве и самоотверженности тех, кто ценой своей жизни боролся за свободу слова и право людей на получение достоверной информации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2024 году в Балашихе открыли мурал военному корреспонденту Семену Еремину. На фасаде дома № 9, корпус № 2 на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный его портрет изобразил балашихинский художник Сергей Юраков. Размер мурала составляет 40 на 12 метров. Помимо портрета самого репортёра, художник изобразил его медали — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которыми журналист награжден посмертно. Работа была выполнена за месяц.

Семен Еремин освещал боевые действия в разных горячих точках: на Украине, Сирии, Карабахе и многих других. В зону специальной военной операции он отправился в самом ее начале — в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Затем были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов. За время нахождения в зоне специальной военной операции корреспондент не раз рисковал жизнью. Он прошел через «самые горячие фазы Донбасского конфликта».

За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью. Смертельное ранение Семен Еремин получил во время атаки украинских дронов-камикадзе 19 апреля. За два дня до этого вышел его последний репортаж.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.