«Азов»* создает интернациональный батальон из англоязычных наемников

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Национальный батальон «Азов»* набирает англоязычных наемников для штурмовых подразделений, сообщает Telegram-канал «Осташко! Важное» со ссылкой на Guardian.

По словам главаря нацбата с позывным «Карл», новобранцев вербуют в Киеве. Их сначала проверят на полиграфе, чтобы исключить работу на российские спецслужбы, затем обучат в полевых условиях

«Карл» предупредил, что реальность может оказаться для них наемников «довольно плохой».

С начала СВО на Украине погибли 15 британских наемников, говорится в публикации.

* организация «Азов» признана террористической и запрещена в РФ