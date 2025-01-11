«Азов»* создает интернациональный батальон из англоязычных наемников
Нацбат «Азов»* набирает англоязычных наемников
Национальный батальон «Азов»* набирает англоязычных наемников для штурмовых подразделений, сообщает Telegram-канал «Осташко! Важное» со ссылкой на Guardian.
По словам главаря нацбата с позывным «Карл», новобранцев вербуют в Киеве. Их сначала проверят на полиграфе, чтобы исключить работу на российские спецслужбы, затем обучат в полевых условиях
«Карл» предупредил, что реальность может оказаться для них наемников «довольно плохой».
С начала СВО на Украине погибли 15 британских наемников, говорится в публикации.
* организация «Азов» признана террористической и запрещена в РФ