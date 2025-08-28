сегодня в 16:36

Азербайджанку в Рязани отправили в тюрьму за работу на разведку Украины

Рязанский областной суд отправил в исправительную колонию общего режима уроженку Азербайджана, гражданку России 1970 года рождения. Она работала с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МО), сообщается на сайте ФСБ РФ .

Преступница инициативно в мессенджерах WhatsApp* и Signal вышла на связь с сотрудником спецслужбы соседней страны. Она пыталась передать разведывательную информацию, которую противник использовал бы против безопасности РФ.

Деятельность женщины пресекли работники Федеральной службы безопасности России.

Следственное отделение УФСБ РФ по Рязанской области открыло и провело расследование уголовного дела по статье 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.