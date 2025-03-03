Автомобиль с ручным управлением передали ветерану-инвалиду СВО из Балашихи

Участнику СВО с инвалидностью Геннадию Владимировичу М. вручили ключи от машины. Ранее он прошел переобучение для получения прав на управление автомобилем, адаптированным для людей с тяжелыми ранениями, а партнеры из ДОСААФ России бесплатно обучили героя управлять таким средством передвижения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Церемония вручения состоялась в Музее отечественной военной истории, который построен на рубеже обороны Москвы, где в 1941 году проходила линия фронта. Ключи от нового авто жителю Балашихи передали статс-секретарь — замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Инициатива передачи таких транспортных средств была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

«Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву, региональной команде, которая поддерживает героев специальной военной операции. Автомобиль с ручным управлением — это техническое средство реабилитации, которое расширит возможности уволенных участников СВО. Машина поможет им вести активный образ жизни, учиться, работать и помогать близким. Они смогут независимо передвигаться по рабочим и личным делам», — сказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы городского округа Балашиха Наталья Махонина.

Благодаря фонду «Защитники Отечества» ключи от машин вручили уже трем участникам СВО из Балашихи. Все они ранее прошли переобучение для получения прав на управление спецтранспортом. Так, ветеран боевых действий Кирилл Комов уже проходит обучение. Затем ему планируют вручить адаптированный автомобиль.

Получить дополнительную информацию о данной мере поддержи участников СВО можно через горячую линию филиала фонда «Защитник Отечества» по Московской области по телефону: 8 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.