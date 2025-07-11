Авиаудар ВСУ в Алешках обрушил жилую пятиэтажку, люди оказались под завалами
11 июля в Алешках Херсонской области после авиаудара со стороны Вооруженных сил Украины обрушился жилой пятиэтажный дом. О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС.
По словам Сальдо, под завалами оказались мирные жители. Сколько именно человек засыпало обломками рухнувшего дома, пока не сообщается.
«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — заявил Сальдо.
По словам губернатора Херсонской области, оперативные службы уже выехали к месту происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.