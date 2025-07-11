Авиаудар ВСУ в Алешках обрушил жилую пятиэтажку, люди оказались под завалами

11 июля в Алешках Херсонской области после авиаудара со стороны Вооруженных сил Украины обрушился жилой пятиэтажный дом. О трагедии сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС .

По словам Сальдо, под завалами оказались мирные жители. Сколько именно человек засыпало обломками рухнувшего дома, пока не сообщается.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — заявил Сальдо.

По словам губернатора Херсонской области, оперативные службы уже выехали к месту происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.