Атакованы цистерны и поезд, есть погибший: ВСУ ударили по ростовскому Сальску

Человек погиб при ударе по ростовскому Сальску, где атакованы цистерны и поезд

Эвакуации населения из города Сальск на юго-востоке Ростовской области, который ночью подвергся массированной атаке со стороны Украины, не проводилась, сообщила пресс-служба районной администрации. По данным властей, украинский удар пришелся по двум цистернам и локомотиву, также дрон попал в автомобиль, в результате чего погиб человек.

«В одном из частных сальких пабликов написали информацию о срочной эвакуации из города. Это фейк», — заявили в городской администрации.

Власти подтвердили, что ночью Сальск подвергся «массированному удару со стороны ВСУ». На месте удара по цистернам и поезду работают спасатели и пожарные. На пересечении улиц Фрунзе и Островского БПЛА влетел в машину — погиб человек.

Сведения об ущербе, нанесенном жилым домам, уточняются. Власти призвали жителей не паниковать, не доверять «сомнительным и непроверенным источникам» и руководствоваться только официальными данными.