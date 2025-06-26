Атаки ВСУ вызвали пожары на 600 гектарах в Херсонской области

сегодня в 23:18

В Херсонской области зафиксирована новую волну террористической активности со стороны киевского режима, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

В течение последних суток целенаправленные обстрелы семи муниципальных округов Херсонской области привели к масштабным лесным пожарам.

Основные очаги возгораний зарегистрированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городском округах.

«Пожарным подразделениям удалось локализовать большинство возгораний, однако общая площадь поврежденных лесных массивов составила 608 гектаров», отметил глава региона.

Параллельно с экологическим террором ВСУ совершили ряд военных преступлений против гражданского населения. В Каховке в результате обстрела повреждено местное кладбище с многочисленными разрушениями памятников. В Новой Каховке террористический удар пришелся по зданию окружной администрации.

Под обстрел также попали населенные пункты Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянка. В Новой Маячке зафиксировано повторное повреждение грузового автомобиля.