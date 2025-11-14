Ассоциация ветеранов СВО в Ленинском округе объединила 25 бойцов

В подмосковном Ленинском округе активно развивается и крепнет местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. На сегодняшний день организация насчитывает 25 человек, в числе которых как непосредственные участники боевых действий, так и ветераны СВО, посвятившие себя служению Родине. Руководителем местной Ассоциации выступает ветеран СВО, депутат Совета депутатов Дмитрий Белитский. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Деятельность Ассоциации направлена на всестороннюю поддержку своих членов, оказание помощи в решении социальных, юридических и медицинских вопросов. Организация также играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи, сохранении исторической памяти и укреплении связи между поколениями. Мы прилагаем все усилия, чтобы наши ребята чувствовали себя нужными и востребованными, чтобы их опыт и знания были полезны обществу. Вместе мы сила, вместе мы сможем преодолеть любые трудности и внести свой вклад в процветание нашей страны», — сказал ветеран СВО, депутат совета депутатов Ленинского городского округа, руководитель местного отделения Ассоциации СВО Московской области Дмитри1 Белитский.

Он уточнил, что на сегодняшний день Ассоциацию ветеранов СВО в Ленинском городском округе представляют 25 человек, в ближайших планах Ассоциации — расширение деятельности, привлечение новых членов и реализация ряда социально значимых проектов.

«Мы всегда открыты для сотрудничества со всеми, кто разделяет наши цели и ценности. Мы также можем помочь бойцам, оказав консультации по следующим направлениям: правовая помощь, отсрочка по кредитам, оформление удостоверения „Ветеран боевых действий“, льготы при начислении пенсии, возмещение затрат на коммунальные услуги, денежные выплаты и различные виды помощи, переквалификация и помощь в трудоустройстве. Обратиться в нашу Ассоциацию можно по телефону: 8(925)408-84-07», — добавил Белитский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.