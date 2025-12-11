Ассоциация ветеранов СВО помогает искать пропавших без вести

Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что Ассоциация ветеранов СВО в 2025 сделала 2700 проб генетического материала для поиска пропавших без вести.

«Также важное направление, которое ведет Ассоциация, — помощь в создании и работе генетических лабораторий. Можно сказать, что Ассоциация вместе с поисковым движением в Казани открыла генетическую лабораторию. В этом году сделала уже 2700 проб генетического материала. Тем самым сделан существенный вклад в поиск пропавших без вести, это помощь родственникам, которые ищут своих близких», — сказал Новиков, выступая на Всероссийском сборе Ассоциации ветеранов СВО в Москве.

Он добавил, что Ассоциация выступает надежным партнером государства в коммуникации с ветеранами в решении всех возникающих вопросов.

Новиков отметил, что ведется важная работа по увековечиванию памяти участников специальной военной операции и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2025 году было открыто 24 тематических музея в школах в 20 регионах страны.

11 и 12 декабря в Москве проходит Всероссийский сбор ассоциации ветеранов СВО. Более 300 героев собрались на площадке, где обсуждают итоги работы крупнейших ветеранских объединений страны.

