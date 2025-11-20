Ассоциация ветеранов СВО Котельников передала военным 18 морских контейнеров для укрепрайонов

сегодня в 17:59

Ассоциация ветеранов СВО городского округа Котельники при поддержке главы округа Михаила Соболева и администрации передала военнослужащим в зоне специальной военной операции 18 морских контейнеров. Они будут использованы для создания укрепрайонов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Контейнеры, изначально предназначенные для перевозки грузов, обладают рядом уникальных особенностей, которые делают их идеальным выбором для постройки укрепрайонов. Их преимущества в экономичности, прочности, мобильности, экологичности и устойчивости.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках Денис Сивоконь поблагодарил всех, кто помогает бойцам:

«Спасибо всем, кто поддерживает наших военных — это огромное подспорье для ребят.

Контейнеры пойдут на строительство укрытий, что усилит защиту личного состава».

Ранее, благодаря содействию местных предпринимателей Олега Леонидовича Козловского и Игоря Витальевича Леньшина, в зону СВО уже доставили два аналогичных контейнера.

Ассоциация намерена продолжать сбор и доставку необходимых материалов для российских военнослужащих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

