Ассоциация ветеранов СВО Котельников передала военным 18 морских контейнеров для укрепрайонов
Фото - © Ассоциация ветеранов СВО городского округа Котельники
Ассоциация ветеранов СВО городского округа Котельники при поддержке главы округа Михаила Соболева и администрации передала военнослужащим в зоне специальной военной операции 18 морских контейнеров. Они будут использованы для создания укрепрайонов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Контейнеры, изначально предназначенные для перевозки грузов, обладают рядом уникальных особенностей, которые делают их идеальным выбором для постройки укрепрайонов. Их преимущества в экономичности, прочности, мобильности, экологичности и устойчивости.
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках Денис Сивоконь поблагодарил всех, кто помогает бойцам:
«Спасибо всем, кто поддерживает наших военных — это огромное подспорье для ребят.
Контейнеры пойдут на строительство укрытий, что усилит защиту личного состава».
Ранее, благодаря содействию местных предпринимателей Олега Леонидовича Козловского и Игоря Витальевича Леньшина, в зону СВО уже доставили два аналогичных контейнера.
Ассоциация намерена продолжать сбор и доставку необходимых материалов для российских военнослужащих.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.