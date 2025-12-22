Ассоциация председателей советов МКД Подмосковья отправила гуманитарную помощь в зону СВО

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с благотворительным фондом «Башня» и Солнечногорским отделением «Боевое братство» отправила из Реутова гуманитарный груз для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В очередную партию гуманитарной помощи вошли оборудование для выполнения боевых задач, предметы быта и личной гигиены, медикаменты и продукты длительного хранения. Волонтеры также передали военнослужащим технику, одежду, продукты, сладкие подарки к Новому году и праздничные поздравления.

Кроме того, в распоряжение бойцов поступил специально оборудованный для фронта автомобиль ГАЗЕЛЬ. Как отметила председатель ассоциации Олеся Тыщенко, с начала специальной военной операции жилищные активисты регулярно участвуют в гуманитарных миссиях и поддерживают не только военнослужащих, но и их семьи.

Предновогодний конвой из пяти машин с более чем 7,5 тоннами груза направился в 15 подразделений, расположенных в Запорожской, Курской, Белгородской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.