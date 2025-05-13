Асфальтобетонный завод в Луганске подвергся атаке украинских БПЛА

В Луганске украинские БПЛА ударили по асфальтобетонному заводу, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал правительства республики.

По предварительным данным, рано утром 13 мая три ударных беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ, нанесли удар по территории завода, спровоцировав пожар на производственной площадке.

Позже стало известно о повторной атаке на тот же объект, произошедшей менее чем через час после первого удара.

В настоящее время власти выясняют обстоятельства и уточняют сведения о потенциальных жертвах в результате происшествия.