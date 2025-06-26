Артамонов: российский рой дронов уничтожит любую защиту и ПВО станет бесполезной

По данным источников, Новосибирский университет и компания «Умные дроны» работают над цифровой платформой для управления роем БПЛА. Это крайне полезная инициатива для СВО. О значимости проекта рассказал эксперт Александр Артамонов.

Эра БПЛА: как рой дронов сделает защиту бессильной?

Специалист подчеркнул, что разработка крайне важна, так как наступает эпоха автономных дронов. Речь не о FPV-беспилотниках, требующих оператора. Артамонов пояснил: изначально FPV управлялись по радио, но из-за развития РЭБ перешли на оптоволокно. По его словам, сейчас все поля опутаны тонкими стеклянными нитями.

Сейчас же наступает время дронов, действующих без участия человека. Эти «убийцы» заранее получают полетное задание и могут атаковать роем. Хотя их автономность — всего 30-40 минут (из-за аккумуляторов), они способны, как показали китайцы, выполнять сложные манёвры и обходить препятствия.

Как пояснил Артамонов, если выпустить тысячу таких дронов с единым интеллектом, они будут действовать, как стая рыб: синхронно уворачиваться от угроз.

«И естественно, что они могут полностью вывести из строя любую систему защиты объекта, то есть ПВО. Это называется сатурация. То есть перенасыщение целями. Так что коллективное управление такими объектами, управление с точки зрения заложенной программы, это безумно важно», — резюмировал Артамонов.

По его словам, массированная атака «птичек» сделает ПВО бесполезной.

Россия — лидер. США отстают

Эксперт упомянул, что в разработке уже есть «дроны-истребители» для перехвата вражеских БПЛА. Их тоже будут производить массово.

На вопрос, является ли Новосибирский университет первопроходцем в этой сфере, Артамонов ответил: американцы заявляли о подобных планах, но, несмотря на их любовь к хвастовству, реальных результатов нет.

«Скорее всего, наш академцентр — первый», — заключил он