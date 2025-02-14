Экс-внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Киев может устроить провокацию перед Мюнхенской конференцией по безопасности. На одном из стримов политик отмечал, что украинские власти могут прибегнуть к «удару по атомной станции».

Арестович подчеркивал, что команда украинского президента Владимира Зеленского может попытаться устроить «провокацию по россиянам».

«Я не думаю, что это будет провокация по нам. Для того, чтобы сорвать, нужна провокация по россиянам. Будет очередная Курская область, Брянская область, возможно, если будет провокация. Будет какой-нибудь удар по куполу Кремля, по атомной станции», — говорил Арестович.

Бывший внештатный советник ОП Украины опубликовал отрывок этого стрима в своем Telegram-канале. Арестович сделал это после того, как Зеленский заявил об ударе беспилотником по саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Украинские власти бездоказательно утверждали, что в ударе якобы виновата Россия и обещали предоставить США информацию о произошедшем во время сегодняшней встречи в Мюнхене.

Кремль подчеркивал, что Россия не наносила удар по саркофагу Чернобыльской АЭС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская армия не атакует объекты украинской ядерной энергетики.