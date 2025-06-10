Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова рассказала о мерах поддержки для военнослужащих по контракту. По его словам, для граждан, заключивших контракт, со стороны государства регулярно появляются новые меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По ее словам, наша Родина нуждается в смелых, ответственных, профессиональных воинах, прошедших армейскую службу и имеющих боевой опыт.

«Служба по контракту — это не срочная служба. Человек, который идет защищать Родину по контракту, имеет материальный стимул. Они получают достойную зарплату, компенсации, социальные льготы, статус ветерана боевых действий. Для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации, Московская область делает все возможное. Продолжаем поддерживать семьи наших воинов, ищем новые возможности для помощи и решаем возникающие вопросы. Будем и дальше делать все, чтобы поддержать семьи бойцов СВО», — сказала Антонова.

Она добавила, что сегодня, как никогда, важна четкая гражданская позиция каждого, кто неравнодушен к судьбе своей страны, своей семьи. Для настоящих мужчин служба по контракту в Вооруженных силах России — это и есть гражданская позиция, достойная уважения. Солдатами не рождаются — ими становятся.

«Мы помним славный подвиг своих предков. Среди нас и сейчас живет много мужественных, достойных людей, готовых встать в ряды защитников Отчизны. Во время проведения СВО добровольцами и контрактниками стали многие наши земляки. Их по-настоящему мужской выбор поддерживается властью всех уровней», — заключила Лидия Антонова.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.