Ангелы-хранители на фронте: женщин-медиков поздравили с 8 Марта

Международный женский день традиционно ассоциируется с весной, нежностью и домашним уютом. Однако сегодня этот праздник наполнен и другим смыслом. В этот день все наши мысли с теми женщинами, которые встречают этот праздник в суровых условиях зоны специальной военной операции, рассказала РИАМО член экспертного клуба «Дигория», член совета ассоциации Добро.рф, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

«Женщины-медики на передовой и в прифронтовых госпиталях — это пример невероятной силы духа, помноженной на профессионализм. Врачи, фельдшеры и медицинские сестры ежедневно совершают тихий, но великий подвиг. В условиях, где секунды решают все, они проявляют не только высочайший профессионализм, но и то уникальное милосердие, которое способно исцелять не только раны, но и израненные души», — рассказала Бабкина.

Для бойцов на фронте женщина — это «ангел-хранитель». За их хрупкими плечами — тысячи спасенных жизней, бессонные ночи у операционных столов и невероятное мужество. Но даже в самом пекле событий они остаются женщинами: несут свет и надежду, дарят теплую заботу, которая напоминает защитникам нашей Родины о доме. Именно они становятся той незримой нитью, которая связывает передовую с мирной жизнью, давая силы идти дальше.

«В преддверии Международного женского дня я хочу сказать каждой женщине-медику, находящейся на посту: спасибо за вашу стойкость и золотые руки. Вы — настоящие героини нашего времени. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и, конечно, как можно скорее вернуться к своим семьям», — пожелала Бабкина.

