Андрей Воробьев заявил о приоритетности поддержки участников СВО

«Ключевой залог успеха — это реальные дела и реальная забота. Большинство присутствующих в зале, каждый по-разному, но <…> учитывают то, чтобы оказывать поддержку нашим ребятам, семьям и детям, тех, кто находится на линии боевого соприкосновения. Все мы понимаем, что это самый важный вызов», — сказал Воробьев.

Он отметил, что во главе угла должны стоять единство и поддержка. Именно они помогут стране победить.

Ранее губернатор сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.