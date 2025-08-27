Андрей Воробьев: сейчас бойцам на СВО нужна сложная и специализированная техника

Власти Подмосковья стараются постоянно оказывать помощь бойцам ВС РФ, служащим в зоне спецоперации. За три года их запросы изменились — сначала были нужны бытовые вещи, а теперь техника, в том числе специализированная, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что обрабатываются все запросы бойцов СВО. Они отправляются через командиров. Помощь оказывают в том числе семьи военных, добровольцы и представители бизнеса.

Военнослужащие переживают о семьях. Есть как 40 федеральных, так и 30 региональных мер поддержки. Среди них различные льготы, выплаты, а также реабилитация, протезирование. Еще в Подмосковье заботятся о детях бойцов СВО. Их отправляют в летние лагеря, они бесплатно ходят в кружки, секции, питаются в садах и школах.

«Отдельное спасибо нашему подмосковному филиалу госфонда «Защитники Отечества». Ежедневно туда обращаются порядка 25 человек, а самые частые запросы: доплата инвалидам, юридическая помощь и поиск пропавших без вести. Все решается в режиме одного окна», — добавил Воробьев в своем Telegram-канале.

Для людей, которые не могут прибыть самостоятельно, во всех городских округах Московской области работают социальные координаторы. Их 80.

Они оказывают помощь с оформлением государственных услуг, проводят консультации по реабилитации и инвалидности, учат домашнему уходу. По всем вопросам — власти рядом, поскольку забота о близких бойцов ВС РФ в зоне СВО — это их прямая обязанность, добавил губернатор Подмосковья.

