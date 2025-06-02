Андрей Воробьев рассказал о популярности программы «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что программа «Герои Подмосковья» реализуется вместе с Президентской академией (РАНХиГС). Губернатор обратил внимание, что программа популярна.

Воробьев отметил, что в правительстве региона видят большой запрос на программу со стороны тех, кто туда записался.

«Нам важно, чтобы и вопросы наставничества, и вся программа имела логическое завершение, а именно — предложение работы, вариантов самореализации. Знаю, что (председатель Мособлдумы — ред.) Игорь Юрьевич Брынцалов вместе с коллегами в рамках партийной работы этим занимаются», — подчеркнул губернатор.

В Московской области реализуется программа профпереподготовки для бойцов СВО «Герои Подмосковья». Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Заявки на участие принимали до 30 апреля. Следующим этапом стало онлайн-тестирование. Далее — собеседования с кандидатами, которые проходят с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение стартует в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.