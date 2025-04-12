Андрей Воробьев: подмосковной акции «Доброе дело» исполнилось 3 года

Подмосковной акции «Доброе дело» исполнилось 3 года. Она началась в 2022 году с поддержки Донбасса и участников СВО из региона, а к сегодняшнему дню переросла в большой проект, к которому присоединились активные жители всего Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасибо каждому, кто не остается равнодушным! Вместе мы делаем большое и очень важное дело. Ваша поддержка — это огромная сила!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время акция «Доброе дело» также включает в себя поддержку ветеранов, многодетных семей, детей и животных — всех, кто нуждается во внимании и заботе.

По словам главы региона, на этих выходных подмосковные волонтеры проводят акцию добрых дел. Все желающие могут принести вещи для участников СВО в один из 87 пунктов или 45 дополнительных точек. Еще можно помочь с уборкой памятников, навестить ветеранов или семьи с детьми, а также послушать лекции о волонтерстве.

«Важно, что „Доброе дело“ — не разовая акция, это ежедневная работа, в которой участвуют тысячи людей разных возрастов, бизнес, предприятия», — отметил губернатор.

В феврале лауреаты премии «Мы рядом. Доброе дело» в номинации «Народный ВПК» приобрели на призовые деньги и отправили на фронт беспилотники, радиоэлектронное оборудование, мотоциклы, мотовездеходы, эвакуационные тележки, аптечки и другое, заключил Воробьев.