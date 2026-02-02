Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье для бойцов СВО и их семей действует 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. Они могут рассчитывать на выплаты, обучение, трудоустройство. Также им помогают с реабилитацией, оформлением документов и льгот.

С 1 сентября бойцы СВО и их семьи могут подать заявление в госфонде «Защитники Отечества» или в любом из 218 МФЦ Московской области на получение цифровой комплексной услуги. Она включает в себя 17 мер поддержки, в том числе бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок.

«Мы первые из регионов, кто заключил соглашение с Военно-социальным центром (ВСЦ). С декабря прошлого года заявления по 17 услугам ВСЦ — включая социальные выплаты мобилизованным, страховые выплаты при ранениях и ежемесячные компенсации инвалидам — можно также подать в МФЦ», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

В Подмосковье пройти реабилитацию после тяжелых ранений можно в трех центрах:

«Ясенки» под Подольском с бассейном и обучением вождению,

центр Мещерякова в Сергиевом Посаде для слабовидящих и слабослышащих,

«Протэкс-центр» в Коломне с протезированием и 21-дневными курсами восстановления.

Также для военных с инвалидностью адаптируют жилье, дворы и транспорт — создается безбарьерная среда.

Для детей участников СВО организуем отдых в трех лагерях — «Литвиново», «Левково» и «Имени 28 Героев Панфиловцев». Все меры поддержки для бойцов и их семей доступны на «Госуслугах» и горячей линии 122 (добавочный 6).

