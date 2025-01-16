Андрей Воробьев навестил в госпитале бойца из Ленинского округа

Губернатор Московской области посетил военный госпиталь в Солнечногорске, где встретился с военнослужащими, проходящими лечение. Среди них житель Ленинского городского округа Роман, который находится на реабилитации после ранения, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Роман, житель нашего округа, который до призыва работал на погрузчике, теперь служит в танковом экипаже в качестве наводчика-оператора Т-72 после переподготовки. Сейчас он восстанавливается в госпитале после ранения. Его уже посетили супруга и мама, и вскоре он надеется на встречу с дочерьми. Андрей Юрьевич предложил организацию транспорта для семьи Романа», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В госпитале на текущий момент получают лечение и реабилитацию свыше 300 участников специальной военной операции. Андрей Юрьевич пообщался с военнослужащими, ответил на множество вопросов, выразил благодарность медицинским работникам, а также обсудил вопросы строительства новых дорог, включая проекты в Ленинском округе.

«Мы сейчас работаем над Володаркой, чтобы устранить пробки, и строим концессионную дорогу — ЮЛА. Первую часть планируем открыть в следующем месяце, а полностью завершим в конце года. Ленинский городской округ является самым быстрорастущим у нас. Также мы запустили Мытищинскую хорду и сейчас реконструируем Афанасовское шоссе, расширяя его до четырех полос», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.