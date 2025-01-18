Андрей Булгаков посетил семью двух участников СВО

Отец и сын Матвеевы из Щелково отправились добровольцами на фронт, из семью проведали представители округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 2023-м году Ростислав Матвеев, а вслед за ним и его отец Виталий, отправились добровольцами на фронт. За это время оба уже успели получить награды: Ростислав медаль «За отвагу», а его отца наградили Знаком отличия Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени — за спасение раненного командира.

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков посетил семью Матвеевых, а точнее женщин, которые дома ждут Виталия и Ростислава. Виктория, жена Виталия, работает в щёлковском детском саду логопедом. Её трудовой стаж составляет 28 лет. Женщина рассказала трогательную историю о том, как наши бойцы развешивают в блиндажах письма и рисунки детей, которые они им отправляют: это греет душу и даёт силы.

В рамках встречи обсудили и актуальные хозяйственные, бытовые вопросы. Андрей Булгаков рассказал, что во дворе многоквартирного дома, где проживают Матвеевы, в этом году запланировано масштабное комплексное благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.