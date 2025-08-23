Публикация отмечает ухудшение позиций ВСУ на фронте, включая потерю контроля над Часов Яром и продвижение российских сил в направлении Покровска.

Эксперт выделяет два ключевых слабых места украинской армии: критическую нехватку личного состава, ведущую к недоукомплектованности подразделений на донецком направлении, и растущее недовольство внутри страны командной структурой ВСУ. Рамани подчеркивает, что «трещащий по швам» мирный план Трампа дает России стратегическое преимущество во времени.

Ранее Дональд Трамп выразил готовность лично участвовать в потенциальных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, несмотря на скептицизм многих экспертов относительно их результативности. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, а перспективы дипломатического урегулирования выглядят все более туманными.