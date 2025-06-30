Аналитик предупредил о подготовке массированной атаки дронов с ИИ от ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что украинские вооруженные силы планируют масштабную атаку с использованием роя дронов, оснащенных искусственным интеллектом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Целью удара может стать Запорожье. Аналитик обратил внимание на инцидент 7 мая, когда над Москвой уничтожили 524 беспилотника, указав, что такая скоординированная атака невозможна без ИИ — Украина просто не располагает необходимым количеством квалифицированных операторов.

По словам Леонкова, ВСУ могут задействовать от 1000 до 1500 БПЛА для ударов по южному направлению, в частности, в районе Запорожья. Украинская сторона считает, что российские войска там уязвимы из-за нехватки личного состава, сложностей с поставками техники и боеприпасов.