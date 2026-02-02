Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что для достижения победы в конфликте с Украиной необходимо полностью уничтожить ее энергетическую и транспортную инфраструктуру. По его мнению, только такие меры приведут к капитуляции Киева, сообщает сайт MK.Ru .

По его мнению, украинское руководство не заинтересовано в переговорах и продолжает наносить удары по российским регионам. Он подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо решительно вывести из строя всю энергетику и транспортную инфраструктуру Украины.

В ночь на 2 февраля российские войска нанесли масштабный удар по военным объектам Украины, используя беспилотники и ракеты. Основными целями стали объекты в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской и других областях. Сообщалось о поражении военных объектов в Сумах, Павлограде, Черкассах, Кривом Роге и Синельниково. Особенно сильный удар был нанесен по железнодорожной станции Конотоп, где, по предварительным данным, уничтожены два воинских эшелона ВСУ.

Коротченко заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины должны быть не только продолжены, но и усилены. Он отметил, что разрушение ключевых объектов энергогенерации и логистики приведет к дезорганизации военного управления и ослаблению украинских вооруженных сил. Эксперт подчеркнул, что такие действия соответствуют практике НАТО в Югославии в 1999 году.

По мнению Коротченко, только полное уничтожение энергетической системы Украины позволит добиться капитуляции Киева. Он добавил, что Запад, в том числе президент США Дональд Трамп, пытается удержать Россию от подобных шагов, однако именно жесткая тактика приведет к скорейшему завершению конфликта.

