Аналитик Данилов не ожидает прорыва на переговорах России и Украины 23 июля

Директор центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН, кандидат исторических наук Виталий Данилов заявил, что не ожидает прорыва на третьем раунде переговоров России и Украины, который пройдет 23 июля, сообщает Общественное Телевидение России .

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении третьего раунда переговоров между Россией и Украиной 23 июля.

Эксперт отметил, что позиции сторон остаются диаметрально противоположными с начала переговорного процесса в 2022 году. По словам Данилова, изменений в подходах не произошло даже после смены политической ситуации, а российская делегация не планирует менять состав, несмотря на давление со стороны Великобритании и США.

«Я не вижу никаких предпосылок для какого-то прорыва на предстоящих переговорах. Видимо, вновь будут обсуждаться гуманитарные вопросы, обмен тел и военнопленных. Это важно, но не влияет на исход военных действий», — пояснил Данилов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Стамбуле планируется обсудить проекты меморандумов между двумя странами и призвал не рассчитывать на быстрые результаты.