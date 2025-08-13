Американцы озабочены защитой своих бронемашин от беспилотников РФ в зоне СВО

США вынуждены срочно разрабатывать защиту для своих танков от БПЛА

В США взволнованы опасностью, исходящей от беспилотников, военное командование сейчас спешно разрабатывает защиту для своих танков Abrams в зоне СВО, сообщает RT .

В сентябре Командование перспективных исследований армии страны (AFC) планирует заключить контракт на разработку технологии и потратить на это около 1 млн долларов. Пока танки Abrams очень уязвимы даже для самых дешевых дронов, а стоимость каждого превышает 10 млн долларов.

Планируется, что защита позволит повысить международные продажи танков.

Одновременно армия США занимается испытаниями технологии борьбы с БПЛА на Украине: программа вписана в проект модернизации американской армии, который стартовал в 2024 году, его курирует AFC.

Кроме того, в конце сентября командование заключит контракт с подрядчиками для разработки новой технологии многоуровневой защиты бронированных американских военных машин M1 Abrams и Bradley.