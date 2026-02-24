Александр Коц заявил о копировании Украиной дрона «Молния»
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что украинская армия скопировала российский ударный дрон «Молния». Об этом он рассказал, ссылаясь на данные российских военных, сообщает kp.ru.
По словам Коца, российские военные неоднократно захватывали украинские беспилотники — как разведывательные «Лелека», так и ударные «Блискавка».
Военкор сослался на оператора БПЛА с позывным «Добрыня», который сообщил, что конструкция украинского аппарата повторяет российскую разработку.
«Даже название не потрудились сами придумать. Блискавка в переводе с украинского — молния. Собственно, и дрон полностью скопирован с нашей ударной „Молнии“», — подчеркнул Коц.
Он добавил, что подобные примеры свидетельствуют о роли украинской стороны как догоняющей в сфере разработки беспилотных технологий.
Ранее сообщалось, что в российских войсках начали применять компактный дрон-перехватчик «Елка», созданный московскими инженерами. Комплекс уже используют мобильные огневые группы. Среди его особенностей — экономичность и высокая скорость.
