Александр Коц заявил о копировании Украиной дрона «Молния»

сегодня в 11:27

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что украинская армия скопировала российский ударный дрон «Молния». Об этом он рассказал, ссылаясь на данные российских военных, сообщает kp.ru .

По словам Коца, российские военные неоднократно захватывали украинские беспилотники — как разведывательные «Лелека», так и ударные «Блискавка».

Военкор сослался на оператора БПЛА с позывным «Добрыня», который сообщил, что конструкция украинского аппарата повторяет российскую разработку.

«Даже название не потрудились сами придумать. Блискавка в переводе с украинского — молния. Собственно, и дрон полностью скопирован с нашей ударной „Молнии“», — подчеркнул Коц.

Он добавил, что подобные примеры свидетельствуют о роли украинской стороны как догоняющей в сфере разработки беспилотных технологий.

Ранее сообщалось, что в российских войсках начали применять компактный дрон-перехватчик «Елка», созданный московскими инженерами. Комплекс уже используют мобильные огневые группы. Среди его особенностей — экономичность и высокая скорость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.