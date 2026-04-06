Алаудинов: страны Евросоюза тестируют технологии в зоне СВО

Он рассказал, что государства ЕС используют ситуацию в зоне специальной военной операции для тестирования современных разработок и технологий.

«Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь. Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования уже на нашей, нынешней войне», — подчеркнул Алаудинов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине осложняют процесс урегулирования конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

