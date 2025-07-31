Алаудинов призвал уважать за взятие Часова Яра воюющий в другом месте «Ахмат»
Бойцам спецназа «Ахмат» нужно отдать дань уважения за «очень большой труд», который они вложили в освобождение Часова Яра, заявил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Генерал-лейтенант добавил, что недавно ахматовцы были переброшены на другой фронтовой участок, сообщает ТАСС.
По словам Алаудинова, ему радостно от новости, что российские военные освободили Часов Яр. Чеченский военачальник поблагодарил армейцев, участвовавших в операции по освобождению стратегически важного донецкого города, добавив, что на этом направлении удалось проломить всю украинскую оборону.
«В освобождение данного города очень большой труд был вложен подразделений спецназа „Ахмат“ тоже. <…> Некоторое время назад мы были переброшены на другой участок. Несмотря на это, надо отдать дань уважения бойцам», — сказал Алаудинов.
Минобороны официально объявило об освобождении Часова Яра утром 31 июля. В городе была уничтожена самая большая группировка ВСУ за все время спецоперации на Украине.