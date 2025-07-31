Алаудинов призвал уважать за взятие Часова Яра воюющий в другом месте «Ахмат»

Бойцам спецназа «Ахмат» нужно отдать дань уважения за «очень большой труд», который они вложили в освобождение Часова Яра, заявил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Генерал-лейтенант добавил, что недавно ахматовцы были переброшены на другой фронтовой участок, сообщает ТАСС .

По словам Алаудинова, ему радостно от новости, что российские военные освободили Часов Яр. Чеченский военачальник поблагодарил армейцев, участвовавших в операции по освобождению стратегически важного донецкого города, добавив, что на этом направлении удалось проломить всю украинскую оборону.

«В освобождение данного города очень большой труд был вложен подразделений спецназа „Ахмат“ тоже. <…> Некоторое время назад мы были переброшены на другой участок. Несмотря на это, надо отдать дань уважения бойцам», — сказал Алаудинов.

Минобороны официально объявило об освобождении Часова Яра утром 31 июля. В городе была уничтожена самая большая группировка ВСУ за все время спецоперации на Украине.