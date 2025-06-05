Акция «Zа Россию» стартовала в Подмосковье

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В Серпухове проходит акция «Zа Россию», в рамках которой неравнодушные жители собирают поддержку для защитников Родины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

4 июня волонтер, отец военнослужащего Алексей и член Серпуховского отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий пришли в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, чтобы отгрузить коробки с продуктами, медикаментами, средствами личной гигиены и другими необходимыми вещами.

Активистов встретили руководитель центра Лидия Халачева, член окружного совета депутатов Надежда Еремина. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца в д. Бутурлино, священник Михаил Никитин освятил автомобиль Дмитрия, на котором волонтер доставит помощь на передовую.

Присоединиться к акции, приуроченной ко Дню России, может каждый до 11 июня по адресу: Серпухов, ул. Советская, д. 61/10 (Серпуховское отделение партии «Единая Россия»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.