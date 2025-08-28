Активисты Реутова передали футбольные мячи спортшколе Донецка

В рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу» активисты городского округа Реутов передали 10 игровых футбольных мячей спортивной школе Донецка. Один из мячей — сувенирный, с автографами известного футболиста Дмитрия Аленичева, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы Реутова Филиппа Науменко. Такой подарок стал символом поддержки и дружбы, объединяющей регионы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Развитие спорта — одно из ключевых направлений в работе администрации Реутова. В городе активно возводятся новые объекты: так, на улице Новой строится Академия вратарского мастерства им. Акинфеева и Чанова — современный спортивный комплекс с трибунами, гостиницей и профессиональным футбольным полем с подогревом.

Реутов стабильно демонстрирует внимание к детству, спорту и патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.