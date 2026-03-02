Активисты Подмосковья доставили 5,5 тонны помощи в зону СВО

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:25

Гуманитарный конвой из Подмосковья в середине февраля 2026 года доставил более 5,5 тонны помощи бойцам в зону СВО. Инициаторами отправки выступили Ассоциация председателей советов МКД Московской области и фонд «Башня». Груз собрали по запросам военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Гуманитарный конвой стартовал из Реутова и за семь дней преодолел маршрут от Брянской до Херсонской областей. Всего помощь передали в 17 точек, включая направление на Запорожье.

В состав груза вошли самонагревающиеся грелки, продукты питания, медикаменты и расходные материалы. Также военнослужащим направили коптеры, дроны, генераторы, кровати для подразделений и полевую баню.

Руководитель аппарата Ассоциации председателей МКД Московской области Роман Назаров, член «Боевого братства», лично сопровождал конвой в качестве волонтера. Он передал бойцам термобелье, термоноски, футболки, энергетическое питание и воду, собранные жителями Подмосковья и представителями Ассоциации.

Ассоциация председателей советов МКД региона регулярно участвует в гуманитарных миссиях и продолжает оказывать поддержку военнослужащим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.