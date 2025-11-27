Активисты Молодой Гвардии Кашира запускают акцию «Горящие снежинки» для поддержки бойцов

Активистами Молодой Гвардии городского округа Кашира уже началась подготовка к реализации масштабной акции «Горящие снежинки». В рамках этой инициативы волонтеры приступили к изготовлению окопных свечей — важного элемента гуманитарной помощи для участников Специальной Военной Операции (СВО), сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Идея акции заключается в том, чтобы выразить поддержку и слова благодарности нашим защитникам. В школах городского округа Кашира учащиеся 5–11 классов создают снежинки, на которых пишут добрые пожелания и слова поддержки для бойцов. Эти необходимые символы тепла и внимания активисты приклеивают на окопные свечи, которые впоследствии направляют в зону проведения СВО.

Данная инициатива — лишь малая часть широкой гуманитарной помощи, которую оказывают активисты и неравнодушные жители. Они убеждены, что вместе — мы сильнее, и победа обязательно за нами.

Акция «Горящие снежинки» показывает, насколько важно сохранять дух единства и поддержки в трудные времена. Каждая снежинка и каждое слово веры и благодарности помогают нашим защитникам чувствовать, что о них помнят и ценят их мужество.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.