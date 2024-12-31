Активисты «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в акции «Новогоднее письмо Героям СВО»

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Лосино-Петровском совместно с «Волонтерам Подмосковья» приняли участие в акции «Новогоднее письмо Героям СВО». Об этом сообщила пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа.

В преддверии Нового года, ребята написали письма Героям СВО, со словами поддержки. Ребята создавали письма со словами благодарности нашим героям-бойцам.

Письма — это внимание и забота о тех, кто в данный момент на передовой, защищает нашу страну, рискуя своей жизнью. В своих письмах молодогвардейцы совместно с волонтерами написали о том, чем помогают фронту — формируют гуманитарную помощь, плетут сети, изготавливают свечи, о том, как переживают за бойцов и ждут дома целыми и невредимыми.

Такие мероприятия проводятся для поднятия патриотичного духа бойцов, патриотического воспитания молодёжи и для того, чтобы наши бойцы знали, что их любят и всегда ждут дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.