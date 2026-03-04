Активисты Домодедово передали 325 кг помощи бойцам в Курске

сегодня в 17:23

Активисты «Молодой Гвардии» из Домодедова доставили в Курск 325 килограммов гуманитарной помощи для бойцов группировки войск «Север». В сборе участвовали представители разных муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поездку организовали активисты местного отделения при поддержке администрации городского округа. В гуманитарный груз вошли предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания и другие востребованные вещи.

«К сбору подключились активисты из разных муниципалитетов региона. Главная задача поездки — передать бойцам не только необходимые вещи, но и поддержку из дома», — отметила руководитель «Молодой гвардии» Московской области Диана Алумянц.

Для транспортировки помощи администрация Домодедова предоставила автомобиль. В Курске участников встретили представители центра гуманитарной миссии.

Активисты также приготовили для военнослужащих домашний завтрак — испекли блины, создав атмосферу, напоминающую о семейных традициях. На следующий день груз передали адресатам.

В округе подчеркнули, что работа по сбору и отправке помощи продолжается. Такие поездки жители рассматривают как вклад в общее дело и поддержку тех, кто находится на передовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.