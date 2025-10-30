Активист Молодой Гвардии Единой России Семен Гафуров вернулся в Егорьевск после 5-й гуманитарной миссии в зоне СВО

Студент Егорьевского техникума, активист местного отделения Молодой Гвардии Единой России Семен Гафуров вернулся из Луганской области. В зоне специальной военной операции он находился с 13 по 28 октября — выполнял гуманитарную миссию в Северодонецке и Лисичанске, недалеко от линии фронта. Это уже 5-я такая поездка для юноши, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Семен вошел в 100-й отряд гуманитарной миссии, включающий участников из разных регионов России, и на протяжении двух недель выполнял важные задачи. Принимал участие в организации мероприятий в детских садах и школах, помогал восстанавливать храма, оказывал адресную помощь населению. Особенно важной для него стала встреча с участниками СВО, которым Семен передал письма, написанные студентами Егорьевского техникума.

«Когда я впервые отправился в Мариуполь на гуманитарную миссию, это решение далось мне не просто. Я понимал, что ситуация там крайне сложная. Для меня важно помочь людям, которые оказались в тяжелых условиях, обеспечить их необходимыми ресурсами и поддержать морально, важно не оставаться в стороне и подарить людям надежду», — отмечает Семен Гафуров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.