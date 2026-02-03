Актер Ткаченко из «Универа» перед смертью на СВО планировал отпуск

Известный по ролям в популярных сериалах, таких как «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», актер театра и кино Николай Ткаченко погиб в зоне проведения специальной военной операции . По словам его подруги Дарьи Софийской, незадолго до трагедии он планировал отпуск, сообщает aif.ru .

Мать актера Инна Ткаченко рассказала, что Николай заключил контракт с министерством обороны в июне 2025 года. Он погиб на красноармейском направлении, возвращаясь с боевого задания. Эвакуация тела погибшего пока не представляется возможной.

Софийская и Ткаченко поддерживали дружеские отношения с 2011 года. Она не знала о его намерении отправиться в зону СВО и узнала об этом только после его прибытия в зону боевых действий.

«Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем, — знал, что буду сильно переживать… Он часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск. Он был потрясающим человеком. Обожал петь и играть на гитаре», — поделилась девушка.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в Пушкине Московской области. С раннего возраста он мечтал стать актером, в 2021 году поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина и впоследствии служил в Театре Современной Драматургии.

За свою актерскую карьеру он снялся в 19 проектах и оставил свой след в российском кинематографе. Ткаченко запомнился зрителям по ролям в сериалах «СашаТаня», «Тест на беременность», «Универ. 10 лет спустя» и «Афродеревня». Последней его работой стала роль в сериале «Три плюс три».

Николай не афишировал свою личную жизнь. В социальных сетях он делился только информацией о своей работе в качестве актера, публикуя собственные фотографии, в том числе в различных образах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.