Аэропорты Москвы возобновили работу после ночного закрытия

сегодня в 05:35

Росавиация сняла ограничения в Внуково, Домодедово и Жуковском

В ночь на 23 мая столичные аэропорты временно прекращали прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атак беспилотников, сейчас воздушные гавани заработали в обычном режиме, сообщили в Росавиации.

Ограничения в Внуково были сняты в 02:47, а в Домодедово и Жуковском — в 03:23.

«Все службы оперативно приняли меры для обеспечения безопасности полетов, что остается нашим абсолютным приоритетом», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее системы ПВО отражали атаки дронов в Подмосковье, Липецкой области.