Аэропорт Владикавказа закрыли, ожидается атака БПЛА
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале заявил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Владикавказа введен план «Ковер», воздушная гавань закрыта на прием и отправку самолетов.
Оперативный штаб республики продолжает функционировать круглосуточно. По словам главы Алании, все средства и силы находятся в состоянии повышенной готовности.
«Друзья, напоминаю, что вся официальная информация появляется здесь, в моем аккаунте», — добавил руководитель региона.
Меняйло рекомендовал жителям не обращать внимания на провокации и сохранять спокойствие.
В ночь на 14 января Россия подверглась самой массированной атаке дронов в наступившем году. В регионах страны уничтожили свыше 200 украинских беспилотников.