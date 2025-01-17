Аэропорт Владикавказа закрыли, ожидается атака БПЛА

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале заявил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Владикавказа введен план «Ковер», воздушная гавань закрыта на прием и отправку самолетов.

Оперативный штаб республики продолжает функционировать круглосуточно. По словам главы Алании, все средства и силы находятся в состоянии повышенной готовности.

«Друзья, напоминаю, что вся официальная информация появляется здесь, в моем аккаунте», — добавил руководитель региона.

Меняйло рекомендовал жителям не обращать внимания на провокации и сохранять спокойствие.

В ночь на 14 января Россия подверглась самой массированной атаке дронов в наступившем году. В регионах страны уничтожили свыше 200 украинских беспилотников.