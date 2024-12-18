«А значит, be careful!»: Медведев угрожает «паршивым шакалам» из газеты Times

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на редакционную статью британской газеты The Times, где убитого при теракте начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова сочли законной военной целью. Политик назвал авторов статьи «паршивыми шакалами» и «ублюдками», добавив, что теперь их самих тоже можно отнести к законным военным целям.

«Невозможно проигнорировать публикацию в The Times. Ублюдки в редакционной статье назвали теракт против И. А. Кириллова и его помощника „законным актом обороны“», — написал Меведев.

После этого политик заявил, что «по этой логике» все должностные лица НАТО, участвовавшие в передаче военной помощи Украине, тоже участвуют в конфликте против России. По его мнению, все эти лица должны рассматриваться Россией как законные цели для ликвидации.

Медведев добавил, что к пособникам чиновников НАТО можно отнести и «паршивых шакалов из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей». Если авторы материала решили скрыть свое имя, значит авторство можно предписать всей редакции газеты, уверен заместитель председателя СБ.

«Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…» — подытожил Дмитрий Медведев.