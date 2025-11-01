98 украинских беспилотников уничтожили над РФ ночью

БПЛА перехватили с 23 часов 31 октября до 7 часов 1 ноября.

45 аппаратов ликвидировали над Белгородской областью, 12 — над Самарской областью, 11 — над Московским регионом, в том числе шесть БПЛА, которые летели на столицу.

По 10 беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской областью, по два — над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской и Калужской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перехвачены шесть дронов, которые летели на мегаполис. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

