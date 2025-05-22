9 кубов гумпомощи направили из Рузского округа в Белгород

9 кубов гуманитарной помощи направлено благотворительным фондом «ТРОЯ» из Рузского муниципального округа в Белгород. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стоит отметить, что часть груза предназначается для пострадавших приграничных районов, которые подвергаются постоянным нападениям со стороны ВСУ. Вторая же часть — для наших бойцов, которые сейчас сражаются с врагом на СВО.

Участники фонда погрузили и отправили мужскую и женскую одежду (в том числе детскую), обувь, матрасы, кровати, детские коляски, посуду, телевизоры, постельное белье, окопные свечи и средства личной гигиены.

Благотворительный фонд «ТРОЯ» занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов с самых первых дней СВО. Наряду с вещами регулярно отправляется и техника, которую самостоятельно восстанавливают участники фонда.

«Огромное спасибо всем участникам сбора и погрузки гуманитарной помощи! Это очень важно для нашей общей будущей Победы!» — поблагодарил участников благотворительного фонда «ТРОЯ» глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.