750 кг гуманитарного груза направили бойцам СВО из Лыткарина

Комиссия по делам несовершеннолетних городского округа Лыткарино занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи уже 3 года. Начинали со сбора сублиматов: сухих супов и молочных каш. Потом стали отправлять сладкие подарки, конфеты, чай, сушеные лимоны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтерством ребята занимаются в свободное от работы время.

«Ко всему прочему, мы отправляем бойцам подарки на Новый год и на 23 февраля. Туда входят сигареты, тёплые носки, паштет, чай, кофе, сгущенка, мед, конфеты, шоколадки, сахар и сушеный лимон», — отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. о. Лыткарино Елена Васильева.

Накануне было отправлено около 750 кг гуманитарной помощи, в сборе которой участвовали как КДН, так и другие волонтерские организации города, к примеру, «Золотые руки ангела». Собранная гумпомощь отправится в подразделение Курска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.