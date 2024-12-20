700-ю маскировочную сеть сплели в егорьевском Совете ветеранов

В Егорьевском Совете ветеранов сплели 700 маскировочную сеть. В декабре исполнилось 1,5 года, как на базе этой общественной организации ветераны, добровольцы, а также другие неравнодушные жители плетут маскировочные сети и отправляют их в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня в этом деле заняты более 50 человек. Они приходят в Совет ветеранов, чтобы внести свой посильный вклад в помощь нашим бойцам, которые находятся на передовой.

В настоящее время сети плетут в белых оттенках, чтобы они помогли сделать невидимыми для квадрокоптеров противника технику и блиндажи наших бойцов в условиях выпавшего снега. Ветераны учат плести сети всех желающих помогать, в том числе школьников и студентов. Каждый кто хочет стать волонтером, может приходить в Совет ветеранов в понедельник с 9 до 13 часов, а также со вторника по пятницу с 9 до 18 часов.

Среди постоянных волонтеров здесь есть ветераны вооруженных сил, близкие участников специальной военной операции. У Татьяны Николаевны сын больше 2 лет на передовой, когда был в увольнении с собой из Егорьевска забрал еще 6 маскировочных сетей, чтобы укрывать ими блиндажи.

Чтобы возможностей поставлять сети на фронт было ещё больше, в этом году председатель Егорьевского Совета ветеранов и его инициативная группа решили подать заявку на премию Губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Она была создана для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, создателей специализированных технических средств и элементов экипировки для бойцов СВО, а также помощи в реализации добровольческих социально значимых проектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.