7 часов на грани жизни и смерти: подорвавшиеся на мине русские бойцы сняли видео

В Херсонской области российские снайперы, подорвавшись на мине, провели семь мучительных часов на грани жизни и смерти, ожидая помощи. Они запечатлели эти моменты на видео, сообщает RT .

На записи — два бойца, известные под позывными Есаул и Велес. Во время выполнения задания Есаул случайно наступил на взрывчатку. Когда Велес пытался оказать помощь раненому товарищу, произошел повторный взрыв, в результате которого он также лишился ноги.

Ожидая эвакуационную группу, солдаты записывали прощальное видео для своих близких, поскольку над ними постоянно кружили вражеские беспилотники и велся артиллерийский огонь. Эти обстоятельства значительно затрудняли эвакуацию раненых.

Несмотря на тяжелое положение, бойцы продержались семь часов. Велес, чтобы подбодрить сослуживца, пел песни. Из-за большой потери крови к вечеру Есаул скончался. Велеса удалось эвакуировать.